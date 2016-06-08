Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Зинченко в «Зените»? Я слухи не комментирую»

    Агент Олег Еремин, который представляет интересы полузащитника «Уфы» Александра Зинченко, отказался комментировать возможный переход его клиента в «Зенит». Ранее появилась информация, что Зинченко готов подписать контракт с «Манчестер Сити».

    – Зинченко в «Зените»? Я слухи не комментирую, их столько может быть, что даже говорить о них не хочется. Кто-то что-то кому-то сказал, но ни одного официального документа не было. Давайте не будем давать пищу юмористам, которые любят пошутить про PlayStation и так далее.

    – С учетом того, что Зинченко на Евро-2016, сейчас вообще не ведется никаких переговоров?

    – Переговоры ведутся постоянно, селекция – вещь перманентная, она работает даже тогда, когда мы ее не видим.

    – Александр рассматривает варианты, при которых он может остаться в чемпионате России?

    – Варианты могут быть различные. Если не будет никаких иных вариантов – придется остаться в России, это очевидно.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2016 17:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 8 июня 2016, 19:22

      Зато мы их смачно обсуждаем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 июня 2016, 18:59

      Нахрен.

      Кстати, самый призывной возраст. Почему не в АТО?

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11