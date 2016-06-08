Моуринью: «Байи попал в подходящий клуб для профессионального роста»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал оценку новичку своей команды защитнику Эрику Байи, который обошелся англичанам в 32 миллиона евро.

«Байи является молодым центральным защитником, щедро одаренного природой. В последнее время он здорово прибавил и способен стать одним из лучших. Я с огромным нетерпением жду начала работы с ним. Эрик попал в подходящий клуб для профессионального роста», – заявил Моуринью.

Напомним, что сегодня было официально объявлено о переходе Байи в «Манчестер Юнайтед» из «Вильярреала»