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    Байи подписал четырехлетний контракт с «МЮ»

    Защитник «Вильярреала» Эрик Байи официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». Стороны подписали контракт, который рассчитан на четыре ближайших сезона, с возможностью продления еще на два года.

    22-летний футболист провел в составе «Вильярреала» с конца января 2015 года 47 матчей. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 миллионов евро.

    «Мечта сбылась – я в «Манчестер Юнайтед»! Всегда грезил игрой на высшем уровне. Хочу прогрессировать, чтобы выйти на свой максимум, и считаю, что Жозе Моуринью и этот клуб мне помогут. Предвкушаю встречу с новыми партнерами и начало новой главы в своей жизни», – заявил Байи.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    08.06.2016 15:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 июня 2016, 20:05

      Хорошо ! Надеюсь он заиграет в МЮ !

      0
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      Рейтинг: +14

      Илья993 8 июня 2016, 19:12

      Хорош

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 8 июня 2016, 18:56

      нееееет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      GK_61 8 июня 2016, 18:15

      Надеюсь, что в МЮ наконец-то появился стабильный защитник. После ухода Видича и Фердинанда как-то слишком часто приходится видеть спасения Де Хеа

      0
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      Рейтинг: +19

      Bars_za_FcAlania 8 июня 2016, 18:04

      Удачи !

      1
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      Рейтинг: +11

      QPromes 8 июня 2016, 17:42

      Узнай, какой из тебя комментатор. http://bombardir.ru/posts/1002

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 июня 2016, 16:42

      Удачи ему!

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