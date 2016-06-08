Байи подписал четырехлетний контракт с «МЮ»

Защитник «Вильярреала» Эрик Байи официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». Стороны подписали контракт, который рассчитан на четыре ближайших сезона, с возможностью продления еще на два года.

22-летний футболист провел в составе «Вильярреала» с конца января 2015 года 47 матчей. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 миллионов евро.

«Мечта сбылась – я в «Манчестер Юнайтед»! Всегда грезил игрой на высшем уровне. Хочу прогрессировать, чтобы выйти на свой максимум, и считаю, что Жозе Моуринью и этот клуб мне помогут. Предвкушаю встречу с новыми партнерами и начало новой главы в своей жизни», – заявил Байи.