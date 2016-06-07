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    Игроки «Лестера» уговорили Варди остаться в клубе

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди может остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны «Арсенала».

    Сообщается, что после того, как лондонцы выразили готовность заплатить отступные за Варди, его партнеры по «Лестеру» Каспер Шмейхель, Роберт Хут и Уэс Морган на протяжении нескольких дней убеждали игрока остаться в команде, чтобы сыграть в Лиге чемпионов прежним составом.

    По информации источника, Варди сообщил одноклубникам, что отказывается от предложения «Арсенала».

    В прошлом сезоне Варди забил 24 гола и отдал восемь результативных передач в 36 матчах за «Лестер».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    07.06.2016 23:04
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +183

      бочаров 9 июня 2016, 04:09

      да как проститутка где больше дадут с тем и буду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 8 июня 2016, 18:53

      Было бы неплохо :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      burbon2002 8 июня 2016, 13:49

      nastoiachii patriot!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 8 июня 2016, 09:16

      Не хотелось,чтобы такая фантастическая команда распалась! Мы зауважали и полюбили эту команду и хотим,чтобы сказка продолжалась!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      marshal9 8 июня 2016, 07:54

      какойто бред . вроде как подписал контракт с арсом а вроде нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 8 июня 2016, 07:31

      еееее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 8 июня 2016, 05:33

      только сохранив Варди и Мареза "Лестер" сможет успешно выступить в новом сезоне.

      5
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 8 июня 2016, 01:36

      Ага, а сами свалят в другие клубы :)

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 июня 2016, 01:31

      сейчас очень трудно стало определить в правдоподобность новостей...я вот например даже и не верю, что варди смогли уговорить...
      считаю, что если уходит игрок..после выполнения всех его услоаий...ну и уходи.....жаль что варди запросил зарплату только в 2 раза больше..яб на его месте просил в пятикратном увеличении)))... или комуто нравится чтоб его поуговаривали?))...если это действительно так)

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 8 июня 2016, 01:21

      Мужик если останется

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