Бертран прибыл в Англию для прохождения медосмотра в «МЮ»

Защитник «Вильярреала» Эрик Бертран прилетел в Англию для прохождения медицинского осмотра в «Манчестер Юнайтед». Если у игрока не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет контракт с «красными дьяволами». Представители 22-летнего ивуарийца надеются, что это произойдет не позднее пятницы.

Как сообщалось ранее, сумма вероятной сделки составит 30 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем розыгрыше Примеры Бертран принял участие в 25-ти матчах, заработав в них девять желтых карточек.