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    Капитан «Лестера» Морган приехал на Кубок Америки уставшим из-за празднования чемпионства

    Главный тренер сборной Ямайки Винфрид Шефер после минимального поражения от Венесуэлы в матче группового этапа Кубка Америки рассказал, почему решил оставить в запасе защитника Уэса Моргана.

    «Морган приехал в расположение сборной уставшим, так как не тренировался последнюю неделю, а отмечал чемпионский титул «Лестера» сначала в Лондоне, затем в Тайланде.

    И все же я рад, что Уэс в команде. Надеюсь, он сможет выйти в стартовом составе в следующем матче», – сказал Шефер.

    Источник: Metro

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    06.06.2016 07:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 10:07

      До сих пор что ли отмечают?)Чемпионами 2 мая стали)))

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 6 июня 2016, 08:43

      Мог бы и дальше отмечать, да вот Кубок подкрался нужно было ехать

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 6 июня 2016, 08:41

      Что - бодун да сих пор?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 июня 2016, 08:13

      Неплохо погулял, недели две, не меньше.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kykyi 6 июня 2016, 08:51

      Для наших это не предел)))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Black Giz 6 июня 2016, 09:10

      Две недели, для наших, это только начало банкета.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kykyi 6 июня 2016, 10:25

      Апперитивчик)))

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