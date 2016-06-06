Капитан «Лестера» Морган приехал на Кубок Америки уставшим из-за празднования чемпионства

Главный тренер сборной Ямайки Винфрид Шефер после минимального поражения от Венесуэлы в матче группового этапа Кубка Америки рассказал, почему решил оставить в запасе защитника Уэса Моргана.

«Морган приехал в расположение сборной уставшим, так как не тренировался последнюю неделю, а отмечал чемпионский титул «Лестера» сначала в Лондоне, затем в Тайланде.

И все же я рад, что Уэс в команде. Надеюсь, он сможет выйти в стартовом составе в следующем матче», – сказал Шефер.