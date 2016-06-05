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    Палмери: «Ибрагимович в «МЮ» получит 17 миллионов за год»

    Итальянский журналист Танкерди Палмери сообщил о согласовании контракта между «Манчестер Юнайтед» и нападающим Златаном Ибрагимовичем.

    По словам Палмери, шведский форвард подписал соглашение с «красными дьяволами» на один год. Стороны договорились не включать пункт об автоматическом продлении, но «Манчестер Юнайтед» все же может подписать Златана еще на один сезон.

    Зарплата Ибрагимовича в «МЮ» составит 17 миллионов евро в год.

    Источник: Twitter

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    05.06.2016 21:34
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +20

      old_seemann 6 июня 2016, 01:09

      На наши 107 лямов в месяц. Как мне сейчас в темноте искать отвалившуюся челюсть?

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 5 июня 2016, 22:43

      МЮ выиграет АПЛ 16/17

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > loko-the_best 5 июня 2016, 22:53

      Будем надеяться. А Локомотив - чемпионат России.

      3
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 > gigs84 5 июня 2016, 23:15

      Отличная шутка. Одобрямс.

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > A7XKOLYAN93 6 июня 2016, 20:27

      Вообще-то я серьёзно.

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 5 июня 2016, 22:41

      Златан велик. Надеюсь, что вольётся в команду.

      -1
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 5 июня 2016, 22:34

      Ему это уже и не надо)) Его будут помнить оооочень долго!

      0
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > vlad1969 5 июня 2016, 23:20

      Минус, что ему уже не надо... но ты прав, его будут помнить всегда...

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 июня 2016, 22:08

      ))))))))

      0
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      Рейтинг: +544

      avera 5 июня 2016, 22:02

      Все равно не выиграет Лигу.

      -1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 5 июня 2016, 21:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даже не удивлюсь, если это правда! Вудворд еще тот долбаеб!

      -4
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > ManUtd-Volgograd 5 июня 2016, 23:22

      Посмотрим сколько ты минусов наберешь.... Если Вудворд такой, как ты говоришь, то ты наверно самый лучший селекционер и знаешь толк в тех ил иных футболистах :-)

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