Палмери: «Ибрагимович в «МЮ» получит 17 миллионов за год»

Итальянский журналист Танкерди Палмери сообщил о согласовании контракта между «Манчестер Юнайтед» и нападающим Златаном Ибрагимовичем.

По словам Палмери, шведский форвард подписал соглашение с «красными дьяволами» на один год. Стороны договорились не включать пункт об автоматическом продлении, но «Манчестер Юнайтед» все же может подписать Златана еще на один сезон.

Зарплата Ибрагимовича в «МЮ» составит 17 миллионов евро в год.