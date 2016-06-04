«МЮ» заплатит за Бертрана 30 миллионов

«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению защитника «Вильярреала» Эрика Бертрана.

Сообщается, что стороны уже достигли договоренности об этом трансфере, который обойдется манкунианцам приблизительно в 30 миллионов евро.

Футболистом интересовались также «Лестер» и «Барселона». В завершившемся сезоне Бертран сыграл за «Вильярреал» 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.