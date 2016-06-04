Бубнов: «Ходжсон не блефовал, когда сказал, что Англия может сыграть с Россией двумя составами»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2016 между сборными Англии и России. Напомним, встреча пройдет 11 июня на стадионе «Велодром» и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Ходжсон не блефовал, когда сказал, что может сыграть с Россией двумя составами. Они в отличие от нас ориентируются на себя. Действовать в три чистых нападающих против лучше организованных и превосходящих физически англичан нельзя. В крайнем случае – давать форвардам задачи сверх профильных обязанностей.

В любом случае середину поля нужно уплотнять, брать мяч под контроль, ибо действия на встречных курсах приведут к фатальным последствиям. Слуцкий, скорее всего, изберет закрытую модель игры. Не исключаю, что слева в защите появится Георгий Щенников, для которого эта позиция родная, а притертость к партнерам по ЦСКА может сыграть на руку», – сказал Бубнов.