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    Видаль может покинуть «Барселону» и вернуться в «Севилью»

    Защитник «Барселоны» Алейш Видаль может продолжить карьеру в «Севилье». Об этом сообщает «Estadio Deportivo». Как сообщается, из-за недостаточного количества игрового времени футболист может покинуть каталонский клуб и вернуться в стан красно-белых, цвета которых защищал с 2014 по 2015 год.

    По данным Transfermarkt, стоимость Видаля составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Барселону» в Примере девять матчей, в которых заработал одну желтую карточку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2016 19:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 4 июня 2016, 21:39

      да чет не оправдал надежду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 июня 2016, 19:41

      Стоп...Алвеш ушел.Он идеально впишется же.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 19:36

      Но вот этого не нада...

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