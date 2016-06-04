Sky: Ибрагимович подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» перед Евро-2016

Экс-нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» на один год. Исполнительный директор клуба Эд Вудворд и представители шведского форварда завершают согласование деталей сделки, которая будет оформлена до начала Евро-2016.

Ибрагимович станет единственным нападающим, которого этим летом подпишет новый тренер «МЮ» Жозе Моуринью. По мнению португальца, Златан с его опытом поможет «красным дьяволам» в борьбе за чемпионство.

Напомним, Ибрагимович находится в статусе свободного агента, поэтому достанется «МЮ» бесплатно.