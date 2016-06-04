Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Sky: Ибрагимович подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» перед Евро-2016

    Экс-нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» на один год. Исполнительный директор клуба Эд Вудворд и представители шведского форварда завершают согласование деталей сделки, которая будет оформлена до начала Евро-2016.

    Ибрагимович станет единственным нападающим, которого этим летом подпишет новый тренер «МЮ» Жозе Моуринью. По мнению португальца, Златан с его опытом поможет «красным дьяволам» в борьбе за чемпионство.

    Напомним, Ибрагимович находится в статусе свободного агента, поэтому достанется «МЮ» бесплатно.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2016 00:33
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 июня 2016, 07:24

      Златан, гад, вернись в Милан!!! Хватит по мешкам уже тусить!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 4 июня 2016, 07:06

      Будет очень интересно на Ибру в АПЛ посмотреть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 июня 2016, 06:42

      МЮ чемпион 2016/2017...))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 4 июня 2016, 06:02

      Супер, Златану бы еще пару годков скинуть и вообще бы понеслась

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Elio 4 июня 2016, 01:13

      Решфорд сядет на скамейку...или вместо Хуан маты переместит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 июня 2016, 01:02

      Златан, это конечно вери гуд, но сезон длинный, и его с Рэшфордом! на весь сезон может и не хватить... А вдруг не дай Бог травмы... Нужен ещё один добротный игрок в линию атаки.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 > ivanthebest 4 июня 2016, 03:14

      Марсиаль, Руни можно двигать...комплект полный!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > 88serega88 4 июня 2016, 13:11

      Слева кто тогда, по центру атакующим? Плюс Мата и Лингард, вот по сути и вся атака... Нужны качественные игроки, как ни крути...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 июня 2016, 00:57

      Не одного ещё футболерв купят..,моур не пошёл бы в клуб где ему не дадут деньги на трансферы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 4 июня 2016, 00:53

      Как ван Гаалу, так кучу денег. Как Моуриньо, так единственный нападающий - свободный агент. В итоге ван Гаал провалился, а Моуриньо приведет МЮ к чемпионству. Причем ни один раз.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11