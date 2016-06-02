Непомнящий: «Россия может выиграть у Англии»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что сборная России может навязать борьбу сборной Англии в первом матче группового этапа чемпионата Европы.

«Если мы на протяжении всего матча будем владеть мячом и быстро передвигаться, то англичанам будет тяжело. У сборной Англии отличная игра в атаке, но в обороне и опорной зоне есть проблемы. Мы должны играть первым номером, у нас отличные нападающие, которые смогут решить судьбу матча», – сказал Непомнящий.

На групповом этапе сборной России предстоит сыграть со сборной Англии, Уэльса и Словакии.