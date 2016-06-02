Инфантино может быть отстранен от работы в ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино может быть временно отстранен от исполнения своих обязанностей.

Сообщается, что глава организации приказал уничтожить запись заседания совета ФИФА, и это может стать причиной для отстранения Инфантино от деятельности сроком на три месяца.

Напомним, Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. Его предшественник Зепп Блаттер покинул свой пост в результате серии коррупционных скандалов.