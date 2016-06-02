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    Инфантино может быть отстранен от работы в ФИФА

    Президент ФИФА Джанни Инфантино может быть временно отстранен от исполнения своих обязанностей.

    Сообщается, что глава организации приказал уничтожить запись заседания совета ФИФА, и это может стать причиной для отстранения Инфантино от деятельности сроком на три месяца.

    Напомним, Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. Его предшественник Зепп Блаттер покинул свой пост в результате серии коррупционных скандалов.

    Источник: The Sun

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    02.06.2016 20:31
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 2 июня 2016, 23:33

      Зря на Русском в России говорил, будут подозревать его в допинге. Без мельдония так быстро не возможно выучить " я лублу футбол"

      3
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 2 июня 2016, 22:51

      НЕУЖЕЛИ ВЫЛОВИЛИ САМОГО ГЛАВНОГО КОРРУПЦИОНЕРА!!!!И ВЕРНУТ ЗЕППА БЛАТТЕРА!!???ПРАВОСУДИЕ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛО!!!!!УРА!!!

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 2 июня 2016, 22:44

      Запись заседания совета ФИФА.
      Видать что было секретное?

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 2 июня 2016, 22:16

      Еще одна жертва, будет продолжатся всё это, пока не поставят американца.

      2
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT > Павел Амурский 2 июня 2016, 22:53

      НЕ ОТГАДАЛ ПОСТАВЯТ МУГАМБУ!!!!

      3
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 2 июня 2016, 21:50

      Я думаю, что они все же не успеют. Им надо назначить своего начальника в ФИФА до осени. Осенью основная масса стран начинает отборочные игры, и менять хозяина ЧМ будет уже поздно. Конечно, они будут бороться до конца. Сейчас будут давить на Инфантино чтобы он изменил позицию в отношении России, но это бесполезно. Этот мужик еще крепче чем Блаттер. Его можно сломать, но прогнуть не получится.

      2
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      Рейтинг: +36

      Kеk 2 июня 2016, 21:45

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +36

      Kеk 2 июня 2016, 21:45

      Прости Джонни, ты слишком много знал. Птыщ!

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      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 2 июня 2016, 21:37

      Эт наверное из-за того, что он пожал руки Путину

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 июня 2016, 21:36

      Согласен.
      Отмени ЧМ в России и будет все спокойно.

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      Рейтинг: -25

      Топс 2 июня 2016, 21:05

      Америка душит опять всех

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