Зря на Русском в России говорил, будут подозревать его в допинге. Без мельдония так быстро не возможно выучить " я лублу футбол"
Президент ФИФА Джанни Инфантино может быть временно отстранен от исполнения своих обязанностей.
Сообщается, что глава организации приказал уничтожить запись заседания совета ФИФА, и это может стать причиной для отстранения Инфантино от деятельности сроком на три месяца.
Напомним, Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. Его предшественник Зепп Блаттер покинул свой пост в результате серии коррупционных скандалов.