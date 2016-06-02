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    Гвардиола запретил продавать Наваса

    Новый главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил руководству клуба, что испанский полузащитник Хесус Навас должен остаться в команде.

    30-летний испанец хотел покинуть «горожан» и вернуться в «Севилью». Руководство манкунианцев было не против продать игрока, так как его контракт заканчивается следующим летом. Но Гвардиола запретил продавать футболиста, поскольку видит в Навасе игрока основного состава.

    В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Навас провел 34 матча и не забил ни одного гола.

    Источник: Marca

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    02.06.2016 19:58
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