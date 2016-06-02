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    Кулибали не будет в «Челси»

    Руководство «Наполи» ответило отказом на предложение «Челси» о покупке защитника Калиду Кулибали. Англичане предлагали за игрока около 21 миллиона евро.

    Итальянцы твердо намерены сохранить своего игрока и готовы ответить отказом и на дальнейшие предложения с повышением трансферной стоимость. Напомним, что ранее «Наполи» ответил отказом на 40-миллионное предложение «Баварии». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    02.06.2016 12:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +224

      Ele13 2 июня 2016, 15:31

      Теперь с Конте Челси перейдёт на итальянский рынок. Ох, как интересно, каким будет клуб при Конте)

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