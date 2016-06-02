Кулибали не будет в «Челси»

Руководство «Наполи» ответило отказом на предложение «Челси» о покупке защитника Калиду Кулибали. Англичане предлагали за игрока около 21 миллиона евро.

Итальянцы твердо намерены сохранить своего игрока и готовы ответить отказом и на дальнейшие предложения с повышением трансферной стоимость. Напомним, что ранее «Наполи» ответил отказом на 40-миллионное предложение «Баварии». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.