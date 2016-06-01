«Боруссия» Д и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Гюндогана за 26 миллионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган в новом сезоне будет выступать за «Манчестер Сити».

Сообщается, что между клубами уже достигнута договоренность об этом трансфере. По информации источника, манкунианцы заплатят за Гюндогага 26 миллионов евро, причем эта сумма может вырасти до 29 миллионов в случае успешного выступления игрока в новом клубе.

Сейчас Гюндоган восстанавливается после травмы и операции, из-за чего не сыграет на Евро-2016 и пропустит начало следующего сезона.

В завершившемся сезоне футболист провел за «Боруссию» Д 40 матчей, забил три гола и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.