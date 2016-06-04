Кубок Америки – на «Бомбардире»

В ночь с пятницы на субботу в США возьмет старт Кубок Америки-2016, где помимо хозяев турнира примут участие еще 15 представителей КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ (Бразилия, Аргентина, Чили, Парагвай, Уругвай и т.д.).

Так как турнир стал внеочередным – он посвящен празднованию столетия КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки – его победитель не примет участие в Кубке конфедераций в 2017 году.

«Бомбардир» будет пристально следить за турниром, оперативно предоставляя своими читателям новости и статьи о КА-2016, а также проводя текстовые онлайны ряда ключевых игр.

Специально для вас в основном меню сайта появилась вкладка о стартующем уже в эти выходные турнире.