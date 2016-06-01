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    Инфантино: «Сложно найти таких людей, как господин Мутко, которые бы все двигали вперед»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с главой РФС Виталием Мутко, который является председателем оргкомитета «Россия-2018».

    «Я сейчас уполномочен и был уполномочен относительно крупных спортивных соревнований, но такую преданность идее сложно найти. Сложно всех подбадривать, сложно организовывать. Сложно найти таких людей, как господин Мутко, которые бы все двигали вперед. Я жду с нетерпением продолжения работы с ним, он будет двигать вперед и меня самого. Вместе мы будем продвигать и чемпионат мира.

    Когда мы обсуждаем что-то с Мутко, у нас никогда не возникает дискуссий или спорных вопросов. Это всегда хорошие обсуждения. Мы говорим об организации, о деталях. Он предан идее, он трудяга. Я могу только поблагодарить его за ту работу, которую он делает к чемпионату мира и Кубку конфедераций. Потому что это нелегко», – отметил Инфантино.

    Источник: Р-Спорт

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    01.06.2016 13:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июня 2016, 17:28

      Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4833

      neveldomha 1 июня 2016, 16:07

      А если впереди пропасть?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 1 июня 2016, 14:17

      Виталий Мутко он такой - весь из мыла!

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