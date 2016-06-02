«Футбол в стиле Ретро» – лучший блог мая!

В этом месяце за право называться лучшим блогером «Бомбардира» боролся 21 автор. Статус чемпиона подтвердил «Футбол в стиле Ретро», который набрал 29 027 просмотров. Он получит 5000 р. Самый популярный материал был посвящен немецким футболистам прошлого – Пять немцев, по которым мы скучаем. Текст прочитали более трех тысяч пользователей.

Серебро завоевал автор блога «MyFootball», который буквально за один день вырвался на вторую строчку рейтинга. Он набрал 21 403 просмотра, не в последнюю очередь благодаря красивым девушкам. Материал Сборная самых красивых футболисток мира просмотрели более четырех тысяч раз. «My Football» выигрывает 3000 р.

На третьей строчке оказался блог «Субъективное мнение о футболе», который тоже может поблагодарить жен и девушек знаменитых футболистов. На них заходили посмотреть аж 19 966 раз. Самой успешной может считаться Лена Герке, бывшая девушка Сами Хедиры, ее фотографии помогли добавить в копилку более пяти с половиной тысяч просмотров. «СМоФ» получит от нас 2000 р.

«Бомбардир» поздравляет победителей, чтобы получить свой приз, вам необходимо связаться с нами до 10 июня по email: blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Май».

Если у вас еще нет своего блога на «Бомбардире», но вы хотите его завести, то вот вам раз подсказка, два подсказка и три подсказка.

Ну а новый, июньский, тур уже стартовал. И пройдет он по новым правилам!