Сборная самых красивых футболисток мира

Блог MyFootball собрал сборную из самых красивых футболисток мира.

Все мои записи посвящены различной футбольной тематике, поэтому я решил хотя бы разок посвятить статью футбольной красоте. Здесь собраны и расставлены по амплуа 11 самых красивых футболисток со всего мира.

Голкипер: Хоуп Соло

Вратарь женской сборной США и команды «Сиэтл Саундэрс» по праву считается одним из самых привлекательных вратарей в женском футболе. Дважды олимпийская чемпионка (2008,2012) и чемпионка мира (2015).

На позицию правого защитника в нашей сборной поставим Кейлин Кайл.

Кейлин играет за американский клуб «Орландо Прайд» и сборную Канады.

В центре защиты – Хизер Миттс. В данный момент она является свободным агентом и играет только за сборную США. Олимпийская чемпионка (2004,2008,2012).Серебряный призер чемпионата мира (2011).

Слева в обороне – Лор Було – игрок ПСЖ и сборной Франции. Обладатель Кубка Франции (2010) и серебряный призер национального первенства (2011).

На краю слева в полузащите расположилась Жозефин Оквист. Играет за «Монпелье» и сборную Швеции.Серебряный призер чемпионата мира (2003), бронзовый призер чемпионата мира (2011),бронзовый призер чемпионата Европы (2005, 2013). Стала популярной в интернете благодаря ролику где обменялась с болельщиком футболками.

Левый центральный полузащитник – Ксения Коваленко, которая наверняка известна любителям футбола. Игрок ФК «Россиянка» и сборной России.

Правый центральный полузащитник – Анук Хогендэйк. Игрок сборной Нидерландов и амстердамского «Аякса».Бронзовый призер чемпионата Европы (2009).

Правый крайний полузащитник – Эрика Кристиано Дос Сантос, играет за ПСЖ и сборную Бразилии.

Слева в атаке – Сидней Леру, нападающая "Канзас-Сити» и сборной США.

В центре нападения – пожалуй самая красивая в мире футболистка – Алекс Морган. Форвард сборной США и команды «Портланд Торнс». Золотой призер олимпиады в Лондоне (2012), победитель чемпионата мира в Канаде (2015), серебряный призер чемпионата мира (2011).

Ну и справа в нападении – Жонель Филиньо – игрок сборной Канады.

Если вдруг кого-то упустили, пишите в комментариях, предлагайте свои варианты. Эта сборная – итоговый проект мыслей автора блога, никак не навязывающий своё мнение остальным.