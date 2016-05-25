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    Сборная самых красивых футболисток мира

    25 мая 2016
    Блог MyFootball собрал сборную из самых красивых футболисток мира.

    Все мои записи посвящены различной футбольной тематике, поэтому я решил хотя бы разок посвятить статью футбольной красоте. Здесь собраны и расставлены по амплуа 11 самых красивых футболисток со всего мира.

    Голкипер: Хоуп Соло

    Вратарь женской сборной США и команды «Сиэтл Саундэрс» по праву считается одним из самых привлекательных вратарей в женском футболе. Дважды олимпийская чемпионка (2008,2012) и чемпионка мира (2015).

    На позицию правого защитника в нашей сборной поставим Кейлин Кайл.

    Кейлин играет за американский клуб «Орландо Прайд» и сборную Канады.

    В центре защиты – Хизер Миттс. В данный момент она является свободным агентом и играет только за сборную США. Олимпийская чемпионка (2004,2008,2012).Серебряный призер чемпионата мира (2011).

    Слева в обороне – Лор Було – игрок ПСЖ и сборной Франции. Обладатель Кубка Франции (2010) и серебряный призер национального первенства (2011).

    На краю слева в полузащите расположилась Жозефин Оквист. Играет за «Монпелье» и сборную Швеции.Серебряный призер чемпионата мира (2003), бронзовый призер чемпионата мира (2011),бронзовый призер чемпионата Европы (2005, 2013). Стала популярной в интернете благодаря ролику где обменялась с болельщиком футболками.

    Левый центральный полузащитник – Ксения Коваленко, которая наверняка известна любителям футбола. Игрок ФК «Россиянка» и сборной России.

    Правый центральный полузащитник – Анук Хогендэйк. Игрок сборной Нидерландов и амстердамского «Аякса».Бронзовый призер чемпионата Европы (2009).

    Правый крайний полузащитник – Эрика Кристиано Дос Сантос, играет за ПСЖ и сборную Бразилии.

    Слева в атаке – Сидней Леру, нападающая "Канзас-Сити» и сборной США.

    В центре нападения – пожалуй самая красивая в мире футболистка – Алекс Морган. Форвард сборной США и команды «Портланд Торнс». Золотой призер олимпиады в Лондоне (2012), победитель чемпионата мира в Канаде (2015), серебряный призер чемпионата мира (2011).

    Ну и справа в нападении – Жонель Филиньо – игрок сборной Канады.

    Если вдруг кого-то упустили, пишите в комментариях, предлагайте свои варианты. Эта сборная – итоговый проект мыслей автора блога, никак не навязывающий своё мнение остальным.

    Рейтинг: 4 Голосов: 6
    Комментарии10
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 26 мая 2016, 09:48

      По мне, так вратарь и ЦЗ ры..., ой то есть личиком не вышли )))

      0
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      Рейтинг: +5

      adro 26 мая 2016, 08:41

      Забыли Луизу Несиб

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      geragera 26 мая 2016, 00:04

      прикольно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 25 мая 2016, 20:49

      а где негритянки?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 25 мая 2016, 20:34

      Епта!Вот это дело!)

      0
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      Рейтинг: +22

      U-Jin 25 мая 2016, 19:55

      мало фоток(((

      0
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 25 мая 2016, 18:13

      Ксения Коваленко - просто вне конкуренции!!!!!

      13
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      Рейтинг: +25

      Старая сеньора 25 мая 2016, 16:57

      Бомба!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 мая 2016, 16:38

      Самая красивая в мире футболистка оказалась без сисек =(

      5
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 > Kulimen 25 мая 2016, 18:39

      Ей одного мяча хватает

      0
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