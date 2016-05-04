Пять немцев, по которым мы скучаем

Блог «Футбол в стиле Ретро» в формате «пять самых-самых» рассказывает о крутых представителях немецкого футбола, увы, уже завершивших карьеру.

Сборная Германии – действующий чемпион мира, а нынешняя немецкая сборная – это великолепная команда с целой россыпью отличных игроков. Пару лет назад эти ребята в буквальном смысле унизили бразильцев на их домашнем мундиале. А затем не позволили «герою нашего времени» Лео Месси пополнить копилку недостающим и вожделенным трофеем. Казалось бы, вот он эталон, зачем еще по кому-то грустить? Но мы считаем, что не все так однозначно. Были в Германии футболисты, любой из которых даже в нынешней «немецкой машине» смотрелся бы эффектной вишенкой на торте. Вот о них мы сегодня и поговорим…

Михаэль Баллак

Баллак является одним из главных неудачников мирового футбола XXI века. Кажется, не существует трофея, который магическим образом не уплывал из-под носа этого игрока в последний момент. Михаэль проигрывал финалы Лиги Чемпионов в составе «Байера» и «Челси», в 2008 году в составе сборной уступил титул чемпионов Европы испанцам. А в 2002 году возможно именно Баллака немцам и не хватило, чтобы завоевать титул первых чемпионов мира в новом тысячелетии. Тогда он пропустил решающий матч мундиаля из-за дисквалификации. И это только «крутые» трофеи, а ведь были и проигранные решающие матчи Кубка Германии, Суперкубка Англии и упущенное в последнем туре чемпионство Германии… Сложно не поверить в мистику: едва ли не вся карьера Баллака прошла под «несчастливым» номером «13» на футболке. Может, это он помешал в завоевании целой россыпи трофеев?

Несмотря на удручающую карму, этот немец был выдающимся футболистом своего времени. Карма кармой, но это он буквально на своих плечах «тащил» свои команды (иногда не самые яркие и далекие по именам от лидирующих позиций) ко многим из тех проигранных финалов. Великолепный, даже не так… фантастический распасовщик, тонко чувствовавший, как партнеров, так и момент для выверенной передачи. А пушечной силы удар и разящие штрафные Михаэля по сей день могут стать украшением любого профессионального или любительского топа забитых мячей.

Штефан Эффенберг

Ещё один представитель амплуа классических плеймейкеров. Помимо шикарного паса и хлесткого удара, Эффи обладал недюжинными лидерскими качествами и бойцовским характером. Как никто другой, умел завести партнеров в нужный момент. Аура скандалиста за пределами футбольного поля добавляла популярности выдающемуся футболисту, но частенько мешала развитию карьеры в «нужном» русле. Тем не менее, игрока с подобной харизмой сейчас трудно найти не только в Германии, но и в мировом футболе вообще.

Лотар Маттеус

Человек-эпоха, игравший на высочайшем уровне более 20 лет. Маттеус – это футболист, «примеривший» все игровые амплуа, кроме вратарского. 70-е, 80-е, 90-е годы прошлого века уходили в историю, а Лотар неизменно был крут: менялась только позиция на поле. На заре карьеры Маттеус был голевой машиной на позиции оттянутого форварда. Затем перевоплотился в хорошего диспетчера, играя центрального полузащитника. Когда возраст перевалил за 30, Маттеус стал тяготеть к игре в защите: начав с полузащитника оборонительного плана, карьеру он завершал уже в роли центрального защитника. Все эти годы при нем был отличный пас, великолепный поставленный удар и характер победителя, впоследствии дополнившиеся цепкой игрой в обороне и способностью «перекрыть кислород» нападающим соперника. Грамотный выбор позиции и умение с точностью шахматиста предвидеть все возможные действия оппонента были настоящей головной болью игравших против него соперников. Даже играя последнего защитника (если вдруг кто запамятовал или не знал, было такое амплуа – «либеро»), Маттеус в большую охотку подключался к атакам команды, где не только участвовал в голевых комбинациях, но и самолично их завершал.

Маттеус по сей день является обладателем рекорда по числу сыгранных матчей на чемпионатах мира (25) и является единственным полевым игроком, сыгравшим на пяти мундиалях.

Оливер Кан

Один из лучших вратарей не только в истории немецкого футбола, но и футбола мирового. Олли всегда был тем человеком, на которого можно положиться. Он неоднократно вытаскивал матчи едва ли не в одиночку: что в сборной, что в клубах (а их за всю карьеру было всего два – «Карлсруэ» и «Бавария»), и от этого еще больше печально то, что главный матч жизни был, по сути, провален. В финале чемпионата мира 2002 года Кан не смог зафиксировать мяч и позволил Роналдо сделать бразильцев пятикратными чемпионами мира. Приз лучшему игроку турнира, де-юре врученный за день до решающего матча, после финального свистка выглядел едкой насмешкой.

Несмотря на эту жирную кляксу в карьере (а кто из великих не совершал ошибок?), Оливер навсегда останется в истории футбола блестящим кипером. Отменная игра на линии, своевременные выходы из ворот, угрожающий внешний вид и буквально клокочущая футбольная страсть игры… именно таким и останется в сердцах болельщиков этот потрясающий вратарь. Одним из главных «скиллов» Кана был потрясающий ввод мяча в игру. Поймав мяч, он чаще бросал его партнеру рукой. И при этом было не важно, где находился адресат передачи. Олли с легкостью мог зашвырнуть футбольный снаряд прямо в район центрального круга, а то и того дальше – прямо в ноги нападающему своей команды. А уж когда Кан прикладывался к мячу ногой, то тот вполне мог долететь и до владений коллеги по амплуа…

Юрген Клинсманн

Один из лучших «классических» нападающих в мире в 1980-х и 1990-х годах. Казалось, он умеет на поле все: от умения подкараулить момент – до создания гола из ничего. Неплохой дриблинг, сильный и точный удар с обеих ног, великолепная игра на «втором этаже», приличная скорость – это лишь неполный перечень футбольных умений Клинси.

Юрген пачками штамповал голы везде, где играл. Начиная от чемпионатов ФРГ и Германии, он «колотил» во Франции, Италии, Англии… Другими словами, Клинсманн легко приспосабливался к любому футболу со всеми национальными особенностями и добросовестно (и что немаловажно – качественно) выполнял свои бомбардирские обязанности.

В качестве постскриптума. Пожалуй, эта часть «Великолепной пятерки» поставила автора перед самым трудным выбором за всю историю нашего «сериала». С удовольствием включили бы в список еще и Хесслера, и Бирхоффа, и Заммера, и даже Бобича (один из любимых игроков детства и юности автора), но изначально выбранный формат повествования не позволил этого сделать. Внимательный читатель наверняка вспомнит про «бонусного» Роналдо в самой первой серии, но, увы, при всем уважении и симпатии к немецкому футболу, масштаб футбольной величины этих имен с Зубастиком сравнить сложно. Кстати, была идея включить в список не футболиста, а одного известного арбитра (попробуйте догадаться, какого), но от нее тоже было решено отказаться, ибо тоже «неформат». Тем не менее, снова по традиции, призываем покритиковать наш выбор, и в идеале – предложить свой вариант «Великолепной пятерки» в комментариях.

Бекхэм, Роналдиньо, Макелеле и еще семь самых дорогих трансферов сезона 2003/2004

Видео: великолепный гол Райана Гиггза в ворота «Блэкберна»

Вагнер, Кержаков, Думбия и еще восемь футболистов, забивавших 20 голов в чемпионате России

Космическая одиссея капитанской повязки «Аякса»

Видео: великолепный гол Паписса Сиссе в ворота «Челси»

Видео: пушечный выстрел Уэйна Руни под перекладину ворот «Ньюкасла»

Предыдущие серии «Великолепной пятёрки»: Англичане, Итальянцы, Голландцы, Бразильцы.

© Футбол в стиле Ретро

Фото: www.focus.de

Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!