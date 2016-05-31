Кейлор Навас пропустит Кубок Америки-2016

Голкипер «Реала» Кейлор Навас из-за травмы не поможет сборной Коста-Рики на розыгрыше Кубка Америки-2016. Об этом сообщил главный тренер костариканской сборной Оскар Рамирес.

«Эта травма уходит своими корнями еще в чемпионат мира в Бразилии. К сожалению, усилие, сделанное им в концовке сезона, обернулось для него травмой. Мы не сможем рассчитывать на него», — сказал наставник.

Ранее сообщалось, что у Наваса диагностировано повреждение ахиллова сухожилия левой ноги. Травму он получил в финальном матче Лиги чемпионов.