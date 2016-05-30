Енджейчик попал в окончательную заявку сборной Польши на чемпионат Европы

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка назвал имена игроков, которые поедут на чемпионат Европы, где поляки сыграют в одной группе с командами Украины, Германии и Северной Ирландии.

В состав попал защитник «Краснодара» Артур Енджейчик, а бывший футболист «Терека» Мацей Рыбус пропустит турнир из-за травмы. Полностью окончательная заявка сборной Польши выглядит следующим образом:

вратари: Артур Боруц («Саутгемптон», Англия), Лукаш Фабиански («Суонси», Англия), Войцех Щесны («Рома», Италия);

защитники: Тиаго Ционек («Палермо», Италия), Камил Глик («Торино», Италия), Артур Енджейчик («Краснодар», Россия), Михал Паздан (оба — «Легия»), Лукаш Пищек («Боруссия» Дортмунд, Германия), Бартош Саламон («Кальяри», Италия), Якуб Вавжиняк («Лехия»);

полузащитники: Якуб Блащиковски («Фиорентина», Италия), Камил Гросицки («Ренн», Франция), Томаш Йодловец («Легия»), Гжегож Крыховяк («Севилья», Испания), Бартош Капустка («Краковия»), Кшиштоф Мачински («Висла»), Славомир Пешко («Лехия»), Филип Старжински («Заглембе»), Петр Зьелински («Эмполи», Италия), Карол Линетти («Лех»);

нападающие: Роберт Левандовски («Бавария», Германия), Аркадиуш Милик («Аякс», Нидерланды), Мариуш Степински («Рух»).