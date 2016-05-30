Менхенгладбах предлагает 20 миллионов за защитника «Челси»

Руководство «Боруссии» из Менхенгладбаха планирует продлить отношения с защитником команды Андреасом Кристенсеном, права на которого принадлежат лондонскому «Челси». В немецком клубе Кристенсен выступает на правах аренды, которая рассчитана до лета 2017 года.

«Боруссия» готова выкупить трансфер футболиста «Челси» за 20 миллионов евро. Это произойдет в том случае, если команда успешно преодолеет стадию квалификационного раунда Лиги чемпионов и у клуба появятся дополнительные деньги.

В прошедшем сезоне датчанин сыграл в 31 матче в Бундеслиге, отметившись одним голом и тремя голевыми передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в восемь миллионов евро.