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    Защитник «Сассуоло» усилит ряды «Атлетико»

    Защитник «Сассуоло» Шиме Врсалько является одно из целью «Атлетико» во время летнего трансферного окна. Как сообщает источник, представители мадридского клуба уже провели переговоры с 24-летним футболистом. Отметим, что в услугах хорвата лично заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

    По данным Transfermarkt, стоимость Врсалько составляет 9 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Сассуоло» в Серии А 35 матчей, в которых получил пять желтых карточек.

    Источник: Football Italia

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    28.05.2016 16:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 30 мая 2016, 13:20

      Было бы странно если атлетико искали полузащитников или нападающих))) А так кого они еще могут купить, конечно защитников вдобавок ко всей команде из защитников

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 28 мая 2016, 20:14

      Распродажа Сассуолло началась

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