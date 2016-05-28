Защитник «Сассуоло» усилит ряды «Атлетико»

Было бы странно если атлетико искали полузащитников или нападающих))) А так кого они еще могут купить, конечно защитников вдобавок ко всей команде из защитников
Защитник «Сассуоло» Шиме Врсалько является одно из целью «Атлетико» во время летнего трансферного окна. Как сообщает источник, представители мадридского клуба уже провели переговоры с 24-летним футболистом. Отметим, что в услугах хорвата лично заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.
По данным Transfermarkt, стоимость Врсалько составляет 9 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Сассуоло» в Серии А 35 матчей, в которых получил пять желтых карточек.