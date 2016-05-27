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    Семак: «Луческу хочет, чтобы я остался в «Зените»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак, которого недавно «сватали» в «Рубин», поделился своими планами на ближайшее будущее.

    – Все просто. Мой контракт заканчивается 31 мая. Предварительный разговор с представителем Луческу у меня был – там выступают за продолжение сотрудничества. И разговор с руководством клуба тоже состоялся – там тоже «за».

    – А вы-то сами «за"?

    – За. Но пока я в сборной, и вопрос откладывается до того времени, когда я вернусь. После этого еще раз поговорим с руководством и главным тренером о дальнейшем сотрудничестве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.05.2016 23:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 28 мая 2016, 14:06

      Было бы прекрасно просто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2770

      волчарик 28 мая 2016, 12:41

      болельщики давно за тебя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 28 мая 2016, 09:23

      это правильно. оставайся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 28 мая 2016, 06:11

      Дорогу молодым...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 28 мая 2016, 01:21

      Семака не отпустим! Пусть пока учится у профессиональных тренеров, опыта набирается , лет через 5 сможет возглавить Зенит. Верю в его талант.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 мая 2016, 01:16

      Пора бы Богдановичу самому встать у руля в какой-нибудь, пусть и не топовой, команде

      0
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      Рейтинг: +803

      jet andy 28 мая 2016, 01:00

      Оставайтесь, Сергей Богданович! Болельщики тоже за!

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