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    Канчельскис: «С Моуринью «Манчестер Юнайтед» будет сражаться за чемпионство»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис одобрил приход Жозе Моуринью в английский клуб.

    «Назначение Моуринью связано с ожиданиями, что «Манчестер Юнайтед» снова будет бороться за победу в чемпионате Англии. Это такой клуб, в котором всегда стоит задача выиграть первое место. Шансы на борьбу за золотые медали у команды есть, почему бы и нет? С Моуринью «Манчестер Юнайтед» будет сражаться за чемпионство.

    При Луи ван Гаале команда не показывала ни качественной игры, ни, что важно, результата. Игры, можно сказать, вообще не было. Очевидно, что клубу надо было что-то менять. В итоге руководители решили поменять тренера и сделать ставку на нового специалиста. Я думаю, что Моуринью – это оптимальный выбор. Повторюсь, все надеются, что при нем команда будет бороться за золотые медали.

    Сейчас сложно сказать, в какой футбол будет играть команда. Это будет зависеть от того, какие футболисты появятся в «Манчестер Юнайтед». Посмотрим, какие будут новые игроки, но то, что они будут приобретены под тренера – сомнений нет», – сказал Канчельскис.

    Источник: Р-Спорт

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    27.05.2016 17:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 28 мая 2016, 01:00

      Чем ответишь Дюша???

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