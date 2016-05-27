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    Матерацци будет болеть за Зидана

    Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци признался, что в предстоящем финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» будет болеть за Зинедина Зидана.

    «В этом финале я буду болеть за Зидана. Потому что Симеоне лишил меня скудетто в сезоне-2001/02. Бенитес? Спросите игроков «Реала», насколько он был хорош. Команда вроде «Реала» должна побеждать, поэтому они и заменили Бенитеса на Зидана», – заявил Матерацци.

    Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» состоится в субботу, 28 мая, в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

    Источник: Calciomercato

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    27.05.2016 10:22
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 29 мая 2016, 06:34

      Подлизал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 27 мая 2016, 11:35

      а за кого же еще поболеть старому другу Зидана ?)

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