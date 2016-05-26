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    Витсель: «Думаю о новом вызове, хотелось бы перебраться в топ-чемпионат»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о своем желании поиграть за пределами РФПЛ.

    «Сейчас я сконцентрирован на подготовке к чемпионату Европы. На протяжении четырех лет я играл в «Зените» и думаю о новом вызове. Хотелось бы попасть в клуб из топ-чемпионата.

    У меня нет какой-то одной любимой лиги, цель – играть в топ-клубе. А будет ли это в Италии или в Англии, не имеет значения.

    Россия – особенная страна, но мне тут нравится. Когда я только перешел в «Зенит» были сложности из-за ситуации с российскими одноклубниками, но потом стало лучше», – приводит слова Витселя издание 20 minutes.

    Напомним, ранее появлялась информация о том, что футболист решил остаться в «Зените» из-за нового тренера Мирчи Луческу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.05.2016 22:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 27 мая 2016, 01:16

      с тонущего корабля бежит именно она ........
      удачи в ле ))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 27 мая 2016, 00:07

      Луческу : "...меняю Витселя на двух бразильцев"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      kazak1975 27 мая 2016, 00:05

      Жаль будет, если уйдёт.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +11227

      alp 26 мая 2016, 23:20

      вроде седня он хотел остаться в Зените из-за Луческу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 мая 2016, 22:46

      Гарик походу вообще тогда никому жить спокойно не давал, всё пригорал от зарплат легионеров...

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 мая 2016, 22:44

      Ну не топ он игрок как не крути..а в условный сток с зарплатой в 10 раз меньше он явно не пойдет

      3
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