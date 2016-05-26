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Бурлак планирует вернуться в «Локомотив»

26 мая 2016, 13:23
8

Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак, права на которого принадлежат «Рубину», признался, что хотел бы вернуться в «Локомотив».

«Конечно, «Локо» – это топ-клуб. Уходя, я понимал, что мне нужен новый вызов. К тому же я переходил не куда попало, а в «Рубин», хоть и в стадии перестроения. А у казанцев по российским меркам – тоже топ-клуб. Пока что с Казанью у меня не сложилось, но думаю, теперь будет все нормально. Сейчас в «Рубин» пришло очень амбициозное руководство, которое хочет построить сильный клуб. Слышал, что будет серьезное усиление команды, хороший тренерский штаб. Да, из «Локомотива» было неприятно уходить. Не скрою, моя футбольная мечта – вернуться туда.

Финансы были ни при чем. Я переходил в «Рубин» примерно на такие же условия, клубы между собой договорились. Я не держу ни на кого обиды, и из «Локо» меня никто палкой не гнал. Наоборот, говорили, что я могу оставаться, постараться конкурировать. Это было мое решение. Я посовещался с родителями и агентом – решил, что что-то нужно менять.

Если будет предложение из «Локо» и от других московских команд, естественно, выберу клуб, чьим воспитанником являюсь. Этот клуб в моем сердце навсегда. Моя цель и мечта – вернуться туда. Но для этого надо показывать больше, чем сейчас», – сказал Бурлак.

Напомним, ранее футболист признался, что не держит зла на руководство столичного «Локомотива».

Источник: Чемпионат.ком
Россия Крылья Советов Рубин Локомотив Бурлак Тарас
Комментарии (8)
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smertn1k
1464258382
может планирует?
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Puteec
1464268177
вместо дюрицы кого то надо брать
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1464278005
Если планируется, тогда вернуть))
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XaXatyn
1464279573
Посмотрим посмотрим !
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zra78
1464296459
Ждём
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vlalvl
1464324666
Кому ты здесь нужен.
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LokoGoGo
1464330079
Комментарий удален.
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