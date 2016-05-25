Ибрагимович не договаривался с «МЮ» о контракте

Источники, близкие к нападающему «ПСЖ» Златану Ибрагимовичу, опровергли информацию о том, что швед достиг договоренности о переходе в «Манчестер Юнайтед».

Тем не менее, 34-летний форвард действительно входит в сферу интересов «красных дьяволов», которые намерены укрепить центр нападения.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Ибрагимович может стать в «МЮ» помощником Жозе Моуринью в должности играющего тренера. Также называлась сумма в 34 миллиона фунтов, которые нападающий должен заработать за два года.

Контракт Ибрагимовича с «ПСЖ» истекает 30-го июня, после чего он станет свободным агентом.