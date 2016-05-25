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    Ибрагимович не договаривался с «МЮ» о контракте

    Источники, близкие к нападающему «ПСЖ» Златану Ибрагимовичу, опровергли информацию о том, что швед достиг договоренности о переходе в «Манчестер Юнайтед».

    Тем не менее, 34-летний форвард действительно входит в сферу интересов «красных дьяволов», которые намерены укрепить центр нападения.

    Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Ибрагимович может стать в «МЮ» помощником Жозе Моуринью в должности играющего тренера. Также называлась сумма в 34 миллиона фунтов, которые нападающий должен заработать за два года.

    Контракт Ибрагимовича с «ПСЖ» истекает 30-го июня, после чего он станет свободным агентом.

    Источник: Skysports

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    25.05.2016 20:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Ky 13 августа 2016, 20:56

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