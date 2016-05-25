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    Петраков: «Матч в Томске не будет легкой прогулкой для «Кубани»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков пообщался с журналистами после поражения в переходном матче РФПЛ с «Кубанью» (0:1). Напомним, что ответная игра состоится 27 мая в Томске.

    «Думаю, что был достаточно хороший футбол. Понимаю, что зрители хотят видеть большое количество забитых голов, но мы в такой стадии, где команды играют более закрыто, более организованно. Наверно, и отсюда такой результат. Мы пропустили мяч после нашей грубой ошибки, но по содержанию игры, по моментам, я думаю, мы могли добиться ничьей. Футбол есть футбол.

    Поэтому я доволен игрой и еe содержанием, у меня было на поле 11 бойцов, которые играли, старались, но, к сожалению, немножко не хватило обостряющих действий в атаке. Но думаю, что определенные выводы мы сделаем и постараемся, чтобы матч в Томске не был легкой прогулкой для Краснодара. Шансы перед вторым матчем? Если «Кубань» победила сегодня, наверно, у них предпочтительнее шансы. Но все-таки мы имеем в запасе домашнюю игру. Мы сделаем выводы и будем играть более организованно и в более атакующий футбол», — заявил он.

    Источник: ФК «Томь»

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    25.05.2016 10:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +354

      REDAT 25 мая 2016, 12:17

      Давай "Кубань" верим, что победите и останетесь РПЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +32

      TOMSK2010 25 мая 2016, 11:49

      Петраков выпустите Джиоева на поле!!! Неужели вы не смотрите на его статистику? 12 игр и все на ноль и команда выигрывает!!! Че за дела!!!

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 25 мая 2016, 10:54

      В Кубани молодняк который составлял костяк молодежи на Евро! Они еще себя покажут.

      2
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