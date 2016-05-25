Страндберг извинился за инцидент с одноклубником

Нападающий клуба АИК Карлос Страндберг извинился за свой поступок в матче 10-го тура чемпионата страны с «Фалькенбергом». Напомним, что футболист, права на которого принадлежат ЦСКА, вступил в конфликт с одноклубником Даниэлем Сундгреном.

«Моему поступку нет оправдания. Я должен был успокоиться, но я полез в драку. Все было отлично с моего прихода в АИК, а то, что произошло, худшее за все это время. Я хочу принести извинения клубу и партнерам, а также обещаю, что подобного больше не повторится», — заявил форвард в интервью местным СМИ.