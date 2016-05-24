УЕФА не будет разводить Украину и Россию в плей-офф Евро-2016

УЕФА не планирует разводить сборные Украины и России в плей-офф чемпионата Европы. Об этом рассказал министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко.

«На Евро не может быть никакой политики. Если попадется Украина, будем играть. Никого разводить не будут», – сказал Мутко.

Ранее эти команды были разведены при жеребьевке группового этапа. Сборные Украины и России могут встретиться на стадии 1/8 финала в том случае, если россияне выиграют свою группу, а украинцы займут третье место в своем квартете; а также если Россия закончит групповой этап на третьей строчке, а Украина – на первой.

Напомним, Россия сыграет в одной группе с Англией, Уэльсом и Словакией, а соперниками Украины будут Германия, Польша и Северная Ирландия.