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    УЕФА не будет разводить Украину и Россию в плей-офф Евро-2016

    УЕФА не планирует разводить сборные Украины и России в плей-офф чемпионата Европы. Об этом рассказал министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко.

    «На Евро не может быть никакой политики. Если попадется Украина, будем играть. Никого разводить не будут», – сказал Мутко.

    Ранее эти команды были разведены при жеребьевке группового этапа. Сборные Украины и России могут встретиться на стадии 1/8 финала в том случае, если россияне выиграют свою группу, а украинцы займут третье место в своем квартете; а также если Россия закончит групповой этап на третьей строчке, а Украина – на первой.

    Напомним, Россия сыграет в одной группе с Англией, Уэльсом и Словакией, а соперниками Украины будут Германия, Польша и Северная Ирландия.

    Источник: Р-Спорт

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    24.05.2016 22:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 мая 2016, 09:40

      При таком раскладе 1 Россия, 3 Украина или 1 Украина, 3 Россия, вероятность встретится в 18 равняется 0. Поэтому все спокойны и ни чего не требуют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 25 мая 2016, 13:55

      Сначала выйти надо , потом уже смотреть

      1
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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 25 мая 2016, 03:12

      Ну и правильно...люди в большинстве адекватные, эт политики всех кого хотят стравливают...так в свое время было между армянами и азербайджанцами...затем русские с грузинами...теперь вот с украинцами...не позволяйте какойто кучке людей в погонах стравливать целые дружные народы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 25 мая 2016, 03:00

      наоборот спорт все время сближал народы...только сейчас почему то прикрываясь лозунгом "спорт вне политики" в спорте устраивают политику похлеще ,чем где либо

      0
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      Рейтинг: +62

      ivan941 24 мая 2016, 23:43

      америка и так уже развела Россию и украину

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 24 мая 2016, 23:35

      разводить не придется...россия с такой сборной до плейофф не дойдет....

      -2
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 мая 2016, 23:30

      Ну третье мы без проблем можем занять. А вот насчет первого места Украины сомневаюсь.

      0
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