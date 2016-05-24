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    Глушаков: «Сборной России нет разницы, с кем играть»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков считает, что национальная команда способна как обыграть сильного оппонента, так и уступить слабому.

    «Когда была жеребьевка группы, мы были в отпуске. Сборной России нет разницы, с какими командами играть: мы непредсказуемая сборная и играем всегда от себя, умеем обыгрывать сильных соперников, а со слабыми – неудачно играть. Поэтому не хотел бы говорить о шансах, всегда хочется большего, и чем дальше пройдем, тем лучше. Не хотелось бы говорить громких слов, время покажет, я же не Ванга», – сказал Глушаков.

    Источник: ТАСС

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    24.05.2016 12:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5113

      hunta 25 мая 2016, 18:02

      Точно, не Ванга.., она , наверное лучше в футбол играла....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 мая 2016, 19:06

      Про Вангу заговорил чё то,не к добру.Видимо не верит даже в выход из группы)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 мая 2016, 14:52

      Ну насчет непредсказуемости - это с пафосом, а то, что нет разницы с кем играть
      это честно, потому ,что шансов очень мало.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 24 мая 2016, 14:44

      Идиот!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 мая 2016, 14:34

      Исход и так известен

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 мая 2016, 13:20

      ПРАВИЛЬНО))
      ВСЕМ ПРОДУЮТ))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 24 мая 2016, 13:05

      "Непредсказуемая " смешно. Вы хоть раз обыгрывали Испанию, нет, Италию, нет, Бразилию, нет, Аргентину, нет, Уругвай, нет. Да вы с Корей вничью сыграли, о какой тут непредсказуемости идет речь ?!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 24 мая 2016, 12:54

      Да, это точносказал , вам всегда было по барабану с кем играть ,как играть ,вы же не должны никому ,это мы вам должны платить за ваше раздолбайство и безответветственность.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 24 мая 2016, 12:17

      нет разницы, с какими командами играть: всеравно ОБОСРЕМСЯ

      7
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