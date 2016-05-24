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    Алиев: «В чемпионате Киева играл для поддержания формы»

    Бывший хавбек «Локомотива» Александр Алиев рассказал о том, как складывается его карьера. Напомним, что в апреле этого года полузащитник был заявлен за любительский клуб «Катандзаро», но в мае команда снялась с чемпионата.

    «За эту любительскую команду я играл просто так, для себя, чтобы поддерживать форму. Меня просто пригласил туда друг, попросил поиграть за них в чемпионате города. Я принял участие в нескольких матчах. Приезжал только на игры, в тренировочном процессе не участвовал», — говорит футболист.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    24.05.2016 06:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 25 мая 2016, 06:14

      налик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 24 мая 2016, 11:21

      артист

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 24 мая 2016, 08:45

      Не поддержание формы, а просто с пацанами встретился на полтора часа

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