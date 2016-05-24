«Ювентус» предлагает «Реалу» еще 25 миллионов за Морату

«Реал» планирует воспользоваться опцией по обратному выкупу контракта нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты. Для этого мадридцам необходимо заплатить туринскому клубу 30 миллионов евро.

В понедельник с руководством «Реала» встретился агент Мораты для прояснения ситуации. Кроме того, представитель игрока привез в Мадрид встречное предложение «Ювентуса», который хочет исключит из контракта испанца пункт об обратном выкупе. За это итальянцы готовы отдать 25 миллионов евро.

Напомним, в 2014 году «Ювентус» заплатил за форварда 20 миллионов евро.