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    Ван Гаал: «Я безумно расстроен, что не смог реализовать свои планы на третий год в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал, расторгнувший свой контракт с манкунианцами, выступил с заявлением на официальном сайте клуба.

    «Для меня было честью тренировать такой великий клуб, как «Манчестер Юнайтед», работая здесь, я исполнил свою давнюю мечту.

    Я горд тем, что помог команде выиграть Кубок Англии в 12-й раз в истории клуба. За всю свою тренерскую карьеру я смог завоевать 20 разных трофеев, но эта историческая победа с «МЮ» всегда будет одним из самых главных достижений моей жизни.

    Я безумно расстроен, что я не смог реализовать свои планы на третий год работы в клубе, но я уверен, что тот фундамент, который мы заложили, позволит «МЮ» двигаться вперед.

    Работая в Нидерландах, Испании и Германии, я всегда мечтал когда-нибудь поработать в Англии, стать частью местной культуры. И сейчас я могу сказать, что этот опыт стоил того, это было великолепно.

    Я хотел бы поблагодарить своих игроков и пожелать им удачи в следующем сезоне. С ними было очень приятно работать, и я особенно горд тем, что многие молодые игроки получили свой шанс попасть в основной состав. С нетерпением жду их новых достижений в будущем.

    Я также хочу поблагодарить руководство и владельцев «Манчестер Юнайтед» за возможность тренировать этот великий клуб. Отдельного слова заслуживают и наши великолепные болельщики, они действительно лучшие в мире.

    Я многим обязан нашему тренерскому штабу, который полностью отдавал себя команде. Я благодарен каждому человеку, работающему в клубе: физиотерапевтам, медикам, администрации, сотрудникам пресс-службы, тренерам академии и всем людям, поддерживавшим меня за время работы в «Юнайтед». За все мои 25 лет работы тренером меня никогда так не поддерживали.

    И, наконец, я хочу выразить особую благодарность сэру Алексу Фергюсону и сэру Бобби Чарльтону за то, что я и моя семья чувствовали себя как дома за время моей работы в «Манчестер Юнайтед», — заявил ван Гаал.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    23.05.2016 22:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +117

      Marchen 24 мая 2016, 12:28

      за 2 года можно было показать чего он хотя бы хочет от команды, а так - игры не было.

      0
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      Рейтинг: -7

      Dagestan777 24 мая 2016, 11:49

      Если честно мне жалко стало его. Да и еще Моуринью не тот который нужен МЮ. Жаль

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 24 мая 2016, 05:06

      Глэйзеры-дебилы!!!

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 24 мая 2016, 02:07

      Сказано хорошо,спросите сколь они ему отвалили отступных,можно было и жопу полизать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 мая 2016, 01:22

      Хорошо сказал. Удачи и тебе в дальнейшем.

      0
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 24 мая 2016, 00:54

      МЮ не команда Ван Гаала

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 24 мая 2016, 00:43

      Класс! Спасибо и тебе. Го к нам:3

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