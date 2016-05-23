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    Моуринью хочет приобрести Гарая в «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая. Сообщается, что в услугах 29-летнего футболиста нуждается будущий наставник манкунианцев Жозе Моуринью, который в летнее трансферное окно получит около 150 миллионов фунтов на покупку новых игроков.

    В сферу интереса португальского специалиста также входят защитник «Эвертона» Джон Стоунс, полузащитники Андре Гомеш («Валенсия») и Жоао Мариу («Спортинг»), а также форварды Альваро Мората («Ювентус») и Мауро Икарди («Интер»).

    Покинуть же клуб из Манчестера вслед за ван Гаалом могут хавбеки Хуан Мата и Бастиан Швайнштагер.

    Источник: The Guardian

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    23.05.2016 17:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      MEDEO-86 24 мая 2016, 18:31

      Зачем им Гарай???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 24 мая 2016, 11:22

      Дожил МЮ.............у зенита игроков покупает.......

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Lenine > diadushka 24 мая 2016, 13:21

      То есть когда Бавария с Арсеналом покупали - все нормально?

      0
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 24 мая 2016, 10:37

      Бедный Мата, из Челси его Маур попер, теперь и из МЮ уйдет)) Что за невезуха!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 24 мая 2016, 00:45

      Го к нам с обоими! А че нет то?

      0
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 23 мая 2016, 22:18

      Мало что он хочет,ему не продадут,потому что в зенит надо было идти тогда)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2770

      волчарик 23 мая 2016, 18:18

      самим нужен

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      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Chokoy 23 мая 2016, 18:12

      DAAAAAAAAAAAAAA

      0
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      Рейтинг: +80

      Kulim 23 мая 2016, 18:06

      Нееееееет, только не это!!..

      0
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      Рейтинг: +65

      Astonreal 23 мая 2016, 17:55

      Хаун Мата))) Хаун)) Бастин)) Бастин Швайни)) Что у редакции с именами))

      2
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