«МЮ» объявит о назначении Моуринью в ближайшие 72 часа

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью близок к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед». Агент португальского специалиста Жорже Мендеш в ближайшее время вылетит в Англию для переговоров с исполнительным директором манкунианцев Эдом Вудвордом, где обсудит последние детали сделки.
Сообщается, что уже сегодня нынешний наставник «красных дьяволов» Луи ван Гаал получит уведомление о своем увольнении из клуба.
Также подтвердилось, что Моуринью намерен пригласить на должность играющего тренера в «МЮ» Златана Ибрагимовича.
Источник: Telegraph.co.uk