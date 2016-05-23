«МЮ» объявит о назначении Моуринью в ближайшие 72 часа

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью близок к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед». Агент португальского специалиста Жорже Мендеш в ближайшее время вылетит в Англию для переговоров с исполнительным директором манкунианцев Эдом Вудвордом, где обсудит последние детали сделки.

Сообщается, что уже сегодня нынешний наставник «красных дьяволов» Луи ван Гаал получит уведомление о своем увольнении из клуба.

Также подтвердилось, что Моуринью намерен пригласить на должность играющего тренера в «МЮ» Златана Ибрагимовича.