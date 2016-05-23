Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «МЮ» объявит о назначении Моуринью в ближайшие 72 часа

    Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью близок к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед». Агент португальского специалиста Жорже Мендеш в ближайшее время вылетит в Англию для переговоров с исполнительным директором манкунианцев Эдом Вудвордом, где обсудит последние детали сделки.

    Сообщается, что уже сегодня нынешний наставник «красных дьяволов» Луи ван Гаал получит уведомление о своем увольнении из клуба.

    Также подтвердилось, что Моуринью намерен пригласить на должность играющего тренера в «МЮ» Златана Ибрагимовича.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2016 12:56
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      Hazard_10 23 мая 2016, 15:25

      О боже, уже месяц пишут :"МЮ обьявит о назначении Моуринью сегодняв ближайшее время".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 23 мая 2016, 13:10

      Интерессности только начинаются)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Kulim 23 мая 2016, 13:01

      Я так за своей личной жизнью не слежу, как за этой "санта барбарой"!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11