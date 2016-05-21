Цакташ: «Игра с ЦСКА могла бы сложиться совсем по-другому, засчитай судья гол «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ подвел итоги поединка 30-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:1) отметив, ситуация с незасчитанным голом казанцев повлияла на итоговый результат матча. Напомним, что победа в этой встрече принесла армейскому клубу чемпионский титул.

– Думаю, сегодня мы показали, что можем играть с такой командой, как ЦСКА.

– Незасчитанный гол как-то повлиял на вашу игру?

– Я не видел момент, но думаю, что, если бы нам засчитали гол, игра была бы совершенно другой. То, что мы не забили на последних минутах, это очень плохо. Мы могли отыграться и добыть очки.

– Можно ли сказать, что у «Рубина» не было задач на этот матч?

– Точно нет. Все хотели выиграть и завершить чемпионат победой.