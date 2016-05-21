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    После матча с «Зенитом» фанаты «Динамо» вырвались на поле, чтобы высказать претензии игрокам

    Московское «Динамо» в матче 30-го тура РФПЛ потерпело крупное поражение от «Зенита» со счетом 0:3. После окончания игры около 10 болельщиков бело-голубых прорвались на поле и в грубой форме высказали претензии своим игрокам. В частности, объектом конфликта стали защитники Виталий Дьяков и Себастьян Хольмен, полузащитник Антон Соснин и вратарь Владимир Габулов.

    Отметим, что «Динамо» впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России и следующий сезон проведет в ФНЛ.

    Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

    Источник: ТАСС

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    21.05.2016 16:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +143

      Essence 21 мая 2016, 22:08

      Даже не укладывается,как московский клуб может вылететь в ФНЛ.Да не клуб-однодневка,а один из старейших клубов СССР.Ждать вылета ,условно,мордовии или уфы,еще не удивительно,но этот факт,конечно,феноменальный.Нич
      его,годик поиграют и захочется моментально в элиту!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +54

      pktsoev 21 мая 2016, 21:32

      Черчесов вам плохой тренер был-ДЕБИЛЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 21 мая 2016, 19:36

      слилось "ДИНАМО"

      3
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 21 мая 2016, 19:19

      Честно очень жаль

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 21 мая 2016, 17:09

      Будто кто-то кому-то в чем-то обязан. Поймите наконец, что ногомячистые играют тупо за бабло, а не из-за ваших кричалок. Время патриотизма, по крайней мере, клубного (спасибо Горби!), увы, давно прошло.

      7
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      Рейтинг: +38

      Олегенс > ШарКий вояж в ТуЛузу 21 мая 2016, 19:31

      Я согласен. Футболистам болельщики до ... скажем до-лампочки. Они ДЕННЭЖКИ любят. Вот деньгами и надо наказывать за отвратительные игры. И не малыми, а крупными штрафами. Бабло зарабатывать надо, а не получать, как многие из футболёров!!!

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