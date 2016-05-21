После матча с «Зенитом» фанаты «Динамо» вырвались на поле, чтобы высказать претензии игрокам

Даже не укладывается,как московский клуб может вылететь в ФНЛ.Да не клуб-однодневка,а один из старейших клубов СССР.Ждать вылета ,условно,мордовии или уфы,еще не удивительно,но этот факт,конечно,феноменальный.Нич
его,годик поиграют и захочется моментально в элиту!
Московское «Динамо» в матче 30-го тура РФПЛ потерпело крупное поражение от «Зенита» со счетом 0:3. После окончания игры около 10 болельщиков бело-голубых прорвались на поле и в грубой форме высказали претензии своим игрокам. В частности, объектом конфликта стали защитники Виталий Дьяков и Себастьян Хольмен, полузащитник Антон Соснин и вратарь Владимир Габулов.
Отметим, что «Динамо» впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России и следующий сезон проведет в ФНЛ.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику