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    Спортивный директор «Барселоны»: «За Гамейро слежу уже несколько лет»

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес признался, что наблюдает за выступлениями форварда «Севильи» Кевина Гамейро в течении нескольких лет.

    «Я слежу за его выступлениями на протяжении уже нескольких лет. Мы просматривали его еще в период моей работы в «Атлетико», но так и не приобрели. Это было не очень правильное решение», – сказал Ферандес.

    По информации СМИ, сине-гранатовые могут предложить за француза 18–20 миллионов евро, а также права на полузащитника Алена Халиловича. В контракте Гамейро прописаны отступные в размере 40 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    21.05.2016 13:41
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