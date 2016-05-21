«Реал» принял решение не продавать Хамеса

Руководство «Реала» приняло решение не продавать хавбека Хамеса Родригеса в грядущее трансферное окно. Несмотря на то, что колумбиец стал не слишком часто появляться в основном составе «сливочных» с приходом на тренерский мостик Зинедина Зидана, мадридцы хотят сохранить 24-летнего полузащитника в своем составе.

Боссы «галактикос» уже обратились с просьбой к агенту игрока не рассматривать предложения о трансфере.

В текущем розыгрыше Примеры Хамес принял участие в 26-ти матчах, забив шесть голов и сделав восемь результативных передач.