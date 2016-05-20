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    Президент «Рубина»: «Будем рады подарить чемпионство «Ростову»

    Президент «Рубина» Ильсур Метшин дал понять, что казанская команда намерена отобрать очки у ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата России.

    «Мы будем рады подарить чемпионство «Ростову» и Курбану Бердыеву. Во-первых, эта победа над ЦСКА будет подарком нашим болельщикам. А во-вторых, Курбан Бекиевич — это человек, который золотыми буквами вписан в историю «Рубина», и если казанская команда одержит победу, то это будет еще и благодарностью почетному гражданину Казани Бердыеву за все то, что он сделал для нас.

    Я бы не стал искать какие-то интриги в связи с борьбой команды Бердыева за чемпионство. Это футбол, чемпионом должен становиться достойнейший. Я с уважением отношусь не только к Курбану Бекиевичу, но и к ЦСКА, и к президенту клуба Евгению Гинеру, который для профессионального футбола сделал очень многое, и к главному тренеру Леониду Слуцкому, нашей общей надежде на чемпионате Европы. Стать чемпионом достойны обе команды, пусть победит сильнейший.

    Мы будем рады поздравить чемпиона страны и обязательно это сделаем, но только после игры и только если ЦСКА сможет переиграть нас в честной борьбе. На матч с любым соперником, будь то «Ливерпуль» или ЦСКА, «Рубин» выходит с желанием бороться и побеждать. Субботний матч не будет исключением, тем более с учетом его значимости. Я на днях встречался с командой, смотрел тренировочный процесс и могу сказать, что наши ребята выйдут на поле, чтобы подарить болельщикам красивый футбол. Посмотрим, как это получится», – сказал Метшин.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    20.05.2016 14:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +767

      товрос 20 мая 2016, 19:46

      в Англии Лестер стал чемпионом,было бы замечательно,чтобы в России стал Ростов чемпионом

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > товрос 21 мая 2016, 10:56

      В Бразилии завершился сбор урожая бананов. Было бы замечательно, если бы в России тоже стали собирать бананы.
      :-)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 20 мая 2016, 18:59

      ...завтра судьи сделают ЦСКА чемпионом,к гадалке не надо ходить.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > FaTeK1945ru 21 мая 2016, 10:54

      Ванга, ты же слепая? Матч по радио будешь смотреть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 мая 2016, 16:34

      Надеемся на вашу победу.

      0
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 20 мая 2016, 15:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      кони уже проплатили цска-чемпион, не надо воздух сотрясать громкими словами

      -8
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      Рейтинг: +1481

      GM > grand-igor 21 мая 2016, 10:53

      Скушай горстку желудей, поросеночек.
      Мнение глора команды-середнячка всем абсолютно пофиг.

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      Рейтинг: +1481

      GM 20 мая 2016, 14:48

      "Мы будем рады подарить чемпионство «Ростову» и Курбану Бердыеву.
      А если не получится, то мы будем рады подарить чемпионство ЦСКА и Леониду Слуцкому" и прочее бла-бла-бла.

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